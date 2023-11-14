【量大強漲股整理】11月進入下半旬，該留意那些重點，挖掘潛力股?

台股今日再度強彈，成功闖進 16900 點大關，終場漲 76.42 點，收 16915.71 點，成交量 2698.15 億元。

看一下三大法人: 外資買超 118.87 億元；自營商買超 41.53 億元；投信續挺台股買超 5.94 億元；三大法人合計買超 166.34 億元。

今日台股開高走高，收量縮紅 K 棒，權值股僅小幅上漲，使大盤漲幅收斂，最主要是量能不夠，而電子比重無法提升；台股今日持續高檔震盪，面臨萬七關卡，高價的 IC 設計族群還在衝，IC 設計股 (5269-TW) 祥碩，盤中強噴漲停，(3661-TW)世芯 - KY、可以看出資金仍在市場；美國升息與否 12 月還有一次的機會，不過，預期【不升息】的機會比較高，只要台幣回升、外資回流，台股一定會上漲；目前 11 月 K 長紅棒已逐步收復 9-10 月的實體長黑 K 棒，量能若能有效增溫至三千億元，就有機會往萬七挑戰，在年底前指數仍有向上的空間。

個股部分，(2330-TW) 台積電，收平盤、 (2317-TW)鴻海，站回百元大關，漲 2.35%，(3711-TW) 日月光投控，小漲 0.82%； IC 族群接棒多頭火種，(5269-TW)祥碩，盤中強噴漲停，(3661-TW)世芯 - KY，雙雙再創新高! (6531-TW)愛普 *，昨日公告，斥資 5 億元取得來頡 4000 張，使 (6799-TW) 來頡，一度漲停， (3588-TW) 通嘉 8.65%、 (6138-TW) 茂達，漲 5.62%、(3545-TW) 敦泰，漲 8.7%； (2357-TW) 華碩，挾著 AI PC 與 AI 伺服器題材助攻，Q3 季增 329%，最後攻上漲停價 396 元；航運股(2603-TW) 長榮，第三季財報亮眼，季增 8.05％，激勵股價大漲半根漲停，終場漲 5%，個股呈現輪動。

(3228-TW) 金麗科，更是繼 11.5 我們經濟日報公開預告後，短短一周狂噴三根漲停後，今天再噴 + 8%，我們通通領先預告公開分享，事後驗證!

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112.11.12 登上經濟日報選股冠軍，最佳一檔 (3228-TW) 金麗科，大賺 25%

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11/14 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2357-TW) 華碩

(2543-TW) 皇昌

(3545-TW) 敦泰

(3588-TW) 通嘉

(3715-TW) 定穎投控

(2388-TW) 威盛

(6799-TW) 來頡

(2243-TW) 宏旭 - KY

(5269-TW) 祥碩

(1568-TW) 倉佑

(2915-TW) 潤泰全

(8011-TW) 台通

(1515-TW) 力山

(6243-TW) 迅杰

11/14 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(4401-TW) 東隆興

(4188-TW) 安克

(3276-TW) 宇環

(5452-TW) 佶優

(6231-TW) 系微

(6578-TW) 達邦蛋白

(3228-TW) 金麗科

(6667-TW) 信紘科

(6187-TW) 萬潤

(6643-TW)M31

(6138-TW) 茂達

(6122-TW) 擎邦

(6104-TW) 創惟

(6127-TW) 九豪

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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