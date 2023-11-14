〈生技論壇〉台灣迎國際競爭 安特羅總座：可先發展本土疾病疫苗再拓展國際

安特羅 (6564-TW) 總經理張哲瑋今 (14) 日表示，台灣疫苗廠面對國際競爭，可以先發展本土流行疾病疫苗，如腸病毒疫苗、登革熱疫苗等，再逐步發展至國際，進一步提升國際能見度。

張哲瑋今日出席 2023 生技論壇生醫科技大未來論壇，他以「台灣疫苗全球化競爭策略」為題，進行專題分享。

張哲瑋認為，在國際競爭下，台灣有四大因應方式，第一是先本土再後國際，因為大疫苗廠投入區域性疫苗資源較少，因此可以先發展本土流行疾病疫苗，如腸病毒、次世代日本腦炎疫苗、登革熱疫苗、流感疫苗等。

第二、台灣有國衛院、中研院等學術研究基礎優勢，可以將研究基礎技轉給國內廠商進行初步商品化後，把研究成果發表至國際期刊，提升國際能見度。

第三、重視 CMO、CDMO 發展模式，由於台灣具備豐富的代工模式，除了可以運用在生技製程外，也能利用 CDMO 與國際大廠合作；第四、考量國內市場有限，要達到國際化需要建立國際網絡合作，與各國臨床、法規有良性互動。

談到疫苗趨勢，張哲瑋引述研調機構資料指出，2021-2025 年全球疫苗市場年複合成長率達 16%，其原因為疫情後，大眾對疫苗接踵意識提高，另外，看好未來呼吸道相關疫苗將蓬勃發展、mRNA 技術也將變成主流。