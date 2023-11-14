美國夏季旅遊旺潮已過 但消費者仍報復性旅遊 投行上調Booking、Tripadvisor評級

美國夏季報復性旅遊潮已成過去，但出走的念頭依舊縈繞在消費者心中，同時也激勵投資者帶動旅遊股上漲。

伯恩斯坦分析師 Richard Clarke 周一調升 Tripadvisor (TRIP-US) 和 Priceline 母公司 Booking Holdings (TRIP-US) 的評級，認為其明年前景光明，將持續帶動旅遊產業發展。

他報告寫道，第三季財報的關鍵驚喜，並非消費者的復原，而是旅遊投資者的復原。儘管存在宏觀擔憂，但市場仍追捧那些業績強勁的旅遊股，上述兩家旅遊股以及線上旅行社 Expedia (EXPE-US) 都呈現這個趨勢，股價均在發布強勁的獲利業績後上漲。

不僅線上旅行社受益，《巴隆周刊》上個月指出，無論目的是商務或休閒娛樂，旅遊需求似乎仍持續強勁，但模式自狂歡旅行轉為更有意義、更輕鬆的旅行。

萬豪國際酒店 (MAR-US)、Ryman Hospitality Properties (RHP-US) 和皇家加勒比集團 (RCL-US) 最近幾周實現獲利增長，且自《巴隆》發布以來股價持續上漲。

在博弈股中，Caesars Entertainment (CZR-US) 本月初實現近一年來最大單日漲幅，而 Penn Entertainment (PENN-US) 則因財報而大漲 14%。

分析師 Clarke 最看漲 Tripadvisor，將其評級自「與大盤持平」調升至「跑贏大盤」，目標價自 14.80 美元上調至 21.40 美元，因為第三季業績顯示該公司正成功讓營收來源多元化。

他將 Booking 股票評級自「跑輸大盤」上調至「與大盤持平」，目標價自 2600 美元調升至 2940 美元，理由是休閒需求強勁、定價趨勢和執行庫藏股等因素可提高獲利預期，使該股難以看跌。

Clarke 維持對 Airbnb (ABNB-US) 的「跑贏大盤」評級。他指出，「有鑑於房源有限和需求持續，尤其是來自高端遊客的需求，所有大型消費者領域中，住宿預計是未來兩年可創造最大營收動力的領域。」

Clarke 寫道，鑑於冬季休閒需求比夏季需求更具週期性，這是全年需求很好的領先指標。

然而，分析師認為，即使消費者旅遊需求依舊猛烈，但航空股卻沒有從旅遊業的復甦中獲得太大回報。達美航空 (DAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 均在業績公佈後遭到拋售，其獲利好轉的消息遭成本上漲所掩蓋，達美航空隨後宣布裁員。受財報衝擊，10 月中旬，美國 6 家航空股均創下 52 周新低。