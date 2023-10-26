〈財報〉旅遊重回疫情前模式 廉航預估明年運力減緩

西南航空 (LUV-US) 周四 (26 日) 表示，計劃明年放慢運力成長速度，理由是隨著訂位模式恢復到疫情前的正常水平，旅遊需求放緩。

西南航空在財報中表示，2024 年第 1 季西南航空的航班量將較去年同期增加 10% 至 12%，低於先前預測的 16%。預計 2024 年全年成長率將在 6% 至 8% 之間。

今年，航空公司擴大了航班範圍，而旅客則恢復了更傳統的訂位方式，在假期高峰期或假日期間出遊。運力擴張導致機票價格下降。

高層去年指出，傳統上的非尖峰出遊量很大，加上飛機短缺和其他挑戰，導致票價居高不下。

根據 LSEG 的一致估計，西南航空第 3 季表現與華爾街預期相比如下：

●調整後每股獲利 38 美分，與預期相同

●總營收 65.3 億美元，略低於預期的 65.7 億美元

西南航空預測第 4 季單位收入（航空公司每座位飛行一英里所帶來的收入）將較去年同期下降 9% 至 11%，而運力將增加約 21%。

執行長喬丹 (Bob Jordan) 在財報聲明中表示：「隨著我們進入 2024 年，我們正在放慢可用座位里程成長速度，以吸收當前運力、成熟的開發市場，並根據當前的旅行模式優化時間表。」

西南航空第 3 季淨利較上年同期下降 30% 至 1.93 億美元，合每股 31 美分，而營收成長 4.9% 至 65.3 億美元。在調整勞動合約調整和其他一次性項目的影響後，該公司每股獲利 38 美分。

超低成本航空公司 Spirit Airlines (SAVE-US) 周四也表示，在公布第 3 季虧損 1.576 億美元後，該公司正在審查其成長計畫。該公司預計今年最後一季的獲利率為負值，理由是即使是年終假期需求也會減弱。該公司去年虧損 3640 萬美元。

執行長克里斯蒂 (Ted Christie) 在財報中表示：「我們的產品需求疲軟以及市場上的票價折扣，導致 2023 年第 3 季業績令人失望。」「我們繼續看到感恩節前預訂的旅行有折扣票價。」

捷藍航空 (JBLU-US) 正試圖收購 Spirit Airlines，但司法部已提起訴訟阻止該交易。審判定於下周開始。

廉價航空邊疆航空 (ULCC-US) 第 3 季由去年同期獲利 3100 萬美元轉為虧損 3200 萬美元。該公司還預測第 4 季獲利率為負值。