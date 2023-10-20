專家：報復性旅遊熱潮結束 消費者支出從服務轉向商品

MarketWatch 專欄作家 Michael Brush 指出，美國當前就業機會充分、薪資成長強勁、消費者儲蓄增加，隨著時序從夏季旅遊旺季逐漸往年底的送禮高峰期邁進，報復性旅遊熱潮即將結束，消費者支出從服務轉向商品，投資人可留意三檔消費股。

摩根大通經濟學家 Bruce Kasman 最近在研究報告中預測，「全球消費者的商品支出正在反彈」，原因包括供應鏈中斷持續減緩，對價格形成下跌壓力，讓商品變得更吸引人。此外，全球汽車銷售已在上季觸底，而且在世界各地，一般商品訂單正在成長。

消費者在商店購物金額也出現驚人的變化，美國商務部本周公布，9 月零售銷售比 8 月增加 0.7%，優於市場預估的增加 0.3%。其中成長最強勁的是雜貨類零售商 (月增 3%)、汽車經銷商 (月增 1.1%) 和非商家零售商 (月增 1.1%)。

Kasman 依據以上現象預測，全球製造業下半年將擴張 3%。

在此同時，服務領域的需求似乎正在減緩。嘉信 (Charles Schwab) 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，9 月機票價格漲幅僅 0.3%，較 8 月的躍增 4.9% 明顯降溫，觀察年底旅遊旺季的趨勢也呼應這一點。

Yardani Research 總裁 Ed Yardani 說：「假期旅遊的初步數據顯示，報復性旅遊潮可能已經結束。」

年底連假的航空旅行和汽車租賃費用，都比去年同期大幅下降，耶誕節左右的機票比 2022 年便宜 12%，感恩節機票下跌 14%，租車費用則比去年低了 17%。

而且，旅遊相關類股從夏季以來持續走軟，顯示旅遊業景氣轉淡。

服務領域的上游資料也指向景氣降溫。美國供給管理協會 (ISM)9 月的服務業調查顯示，8 月和 9 月回報商業活動減少的企業比率為 16.5% 和 10.7%，高於 6 月和 7 月的 9.7% 和 7.5%。

高盛美股策略師 David Kostin 說，這些因素讓今年來表現落後的零售類股變得值得留意。原因是，由於工作機會和薪資持續成長、儲蓄仍多，消費者仍掌握可觀的購買力：美國商務部經濟分析局 (BEA) 最近把儲蓄現金額提高至 1.2 兆美元，達原本的三倍，嬰兒潮世代的淨資產總計 77 兆美元。

三檔值得留意的消費股

因此 MarketWatch 的 Michael Brush 認為，未來消費者資金將多配置在商品甚過服務，讓零售商受益。Brush 認為以下三檔股票可能有突出表現：維多利亞的秘密 (VSCO-US)、Five Below(FIVE-US)、Crocs(CROX-US)。

專售內衣、服裝和保養品的維秘，近期國際銷售雖然強勁，但美國銷售近期疲軟，導致股價從 2 月高峰暴跌逾 60%。儘管如此，隨著消費支出轉向商品，維秘前景可期，目前公司高層正大力推動新策略，不但庫存水準較低，而且已著手改善忠誠度計畫，將啟動新的行銷活動。

Five Below 是費城的專業零售商，販售 5 美元以下的服飾、體育用品等多種商品，主要鎖定青少年客群。該公司第 2 季營收 14.8 億美元，主要由新開立的 67 家門市貢獻。

維秘和 Five Below 最近都有內部高層買進股票，而內部人士通常不會只因為短期前景看好而買進。

Brush 點名的第三檔股票是休閒鞋品牌 Crocs，該公司第 2 季營收成長 12%、獲利增加 31.4%，主要由亞洲市場帶動。對中國經濟疲軟、以及報復性支出趨緩的擔憂，可能是 Crocs 近期股價疲弱的原因。

Crocs 股票已自 4 月觸及的每股 150 美元高峰回跌 42%，跌到每股 87 美元。修正期間有內部人士出手買股，釋出強力的買進訊號。