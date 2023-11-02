〈財報〉旅遊需求強勁 萬豪酒店獲利大增

萬豪國際集團 (MAR-US) 周四 (2 日) 公布上季獲利增加，這家美國酒店營運商受惠於較高的房價和強勁的旅遊需求。

過去幾個月，隨著消費者善用強勢美元和彈性工作安排到海外度假，飯店業者受益於國際旅遊的復甦。

萬豪執行長卡普阿諾 (Anthony Capuano) 在財報聲明中表示：「入住率和房價都為第 3 季全球每間可用客房收入的成長做出貢獻，跨境旅遊持續成長。」

這家酒店營運商表示，按固定匯率計算，本季每間可用客房收入 (RevPAR) 較去年同期增加了 8.8%；這是衡量酒店營收業績的一個關鍵指標。

萬豪旗下擁有喜來登、威斯汀和瑞吉等飯店，訂房量也穩定上升。

旺盛的旅遊需求促使旅館經營者在過去一年漲價因應，有助萬豪和希爾頓 (HLT-US) 等公司達成更高的獲利。

截至 9 月當季，萬豪淨利為 7.52 億美元，合每股 2.51 美元；而去年同期為 6.30 億美元，或每股 1.94 美元。

該公司第 3 季調整後每股獲利為 2.11 美元。

該公司將全年淨客房成長預測下修至 4.2% 至 4.5%；先前的預測為 6.4% 至 6.7%。

競爭對手飯店營運商希爾頓全球控股公司上周公布的第 3 季營收超出預期，並調升全年財測。