〈紐約匯市〉美元兌日元漲勢收斂 盤中逼近152日元心理關卡

美元兌日元周一 (13 日) 攀升至一年多高點，逼近 152 日元的關鍵心理水平，隨後在本周到期的 34.5 億美元選擇權交易熱潮下回吐部分升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.21%，至 105.64。市場對穆迪 (Moody’s) 上周五 (10 日) 調降美債信評的消息反應不大。

美元兌日元盤中一度升至 151.92 日元，是 2022 年 10 月以來最高，並隨著投資人執行期權履約價而回吐部分升幅，截稿前升逾 0.1% 至 151.68 日元。

分析師指出，約有 12.5 億美元的選擇權合約在美東時間周一上午 10 點到期，履約價為 152 日元，另外 22 億美元合約將於 11 月 15 日到期。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，日元兌美元大幅反彈並非由日本央行干預所致。「這不是日本央行造成的，美元兌日圓在上午 10 點幾乎觸及去年高點後下滑，是因為選擇權到期，今年 10 月初也發生過同樣的狀況。」

Chandler 表示，在未來三天，投資人對消費者物價指數 (CPI) 和其他美國經濟數據的預期，可能幫助減輕日元走軟的壓力。

市場一直對日本當局採取干預行動的可能性保持警惕。紐約梅隆銀行資深總經策略師 Geoff Yu 談到日元干預風險時表示：「目前仍取決於匯率的移動速度，若按照當前速度，則還在日本當局可控的範圍內。整體而言，美元正在推動事態發展。」

美國將於周二 (14 日) 公布最新 CPI 報告，市場預期 10 月 CPI 將迎接四個月來首度下滑，周三 (15 日) 出爐的 10 月零售銷售數據，預料將為 1 月來首度回落，周四 (16 日) 的工業生產數據也將隨著美國汽車業罷工而走軟。

包含鮑爾 (Jerome Powell) 在內等聯準會 (Fed) 官員上周強調抗通膨之戰尚未結束，削弱市場對 Fed 降息的押注，從而推高美國短期公債殖利率，並支撐美元。

在英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 對內閣進行關鍵改組，任命前首相卡麥隆 (David Cameron) 擔任外交大臣後，英鎊上漲 0.4% 至 1.2278 美元。歐元也小漲 0.13% 至 1.0697 美元。

其他主要貨幣方面，澳幣漲近 0.3% 至 0.6376 美元，止步連五貶；紐幣下跌逾 0.1% 至 0.5879 美元，延續上周貶勢。

截至台灣時間周二 (14 日) 約 6:00 價格: