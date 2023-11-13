〈台幣〉匯市交投淡小升收32.332元 觀望美經濟數據

國內外匯市場今 (13) 日交投冷清，新台幣兌美元匯率終場以 32.332 元作收，升值 2 分，台北及元太外匯市場總成交值 9.76 億美元，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周釋出偏鷹派談話，使得主要亞幣承壓，投資人將焦點轉向本周即將公布的美國最新經濟數據。

新台幣兌美元匯率今天波動不大，以 32.33 元開盤後，最高僅 32.33 元、最低來到 32.374 元，終場收在 32.332 元，升值 2 分，台北外匯市場成交金額 6.74 億美元，元太外匯市場成交金額 3.02 億美元。

鮑爾 9 日再度拋出鷹派論調，稱沒有把握已緊縮到足以將通膨拉回 2% 的目標，必要時將毫不猶豫進一步升息，使得美國股債應聲下挫，今天市場趨於觀望，投資人聚焦本周陸續公布的零售銷售指數、消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 等關鍵經濟數據，藉此分析 Fed 接下來利率決策的動向。

主要亞幣今天紛紛走軟，根據央行統計顯示，韓元貶值 0.63%，越南盾貶值 0.29%，日元也貶值 0.24%，人民幣小貶 0.05%，新台幣及新加坡幣則小幅走升，歐元升值 0.28%。美元指數下跌 0.13%。