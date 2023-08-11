佳能第二季由虧轉盈 Q3光學模組產品接單強營運樂觀

佳能 (2374-TW) 在今 (11) 日公告最新財報第二季財報，2023 年第二季稅後純益 6018 萬元，較第一季轉虧為盈，年增 91.55%，單季每股純益 0.21 元，2023 年上半年稅後虧損 637 萬元，每股虧損 0.02 元。佳能對第三季營運表示樂觀，接單以光學模組等產品爲主。

佳能 2023 年第二季營收 10.99 億元，毛利率 23.85%，季增 2.41 個百分點，年增 3.21 個百分點，稅後純益 6018 萬元，較第一季轉虧為盈，年增 91.55%，單季每股純益 0.21 元。

佳能 2023 年上半年營收 20.28 億元，毛利率 22.75%，年增 0.7 個百分點，稅後虧損 637 萬元，每股虧損 0.02 元。

佳能指出，2023 年第三季的接單仍以 Video Image(影像應用產品) 及光學模組為主，客戶訂單穩定，第三季營收樂觀可期。影像應用產品出貨符合預估規劃，業務部門也積極與客戶跟進洽商 2024 的產品專案。

同時，AI 相關的車用及監控系統，2023 的專案數高於去年，雖然國際情勢影響了出貨量，但在 AI & 邊緣運算的匯整下，佳能的光學設計製造技術更受到肯定，與客戶洽商的專案也考量到 2024、2025 的佈局。

因應不定的國際情勢，佳能企業製造中心仍分大陸東莞、台灣五股及越南，每一製造中心各有其條件，佳能會考量客戶的最佳利益及相關的客觀條件，再與客戶協商出合適的生產廠區。