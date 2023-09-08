佳能8月營收5.82億元創4年來新高 越南廠規劃再投資擴廠

光學元件廠廠佳能 (2374-TW) 今 (8) 日公布 2023 年 8 月營收達 5.82 億元，4 年以來新高，月增 19.25%，年增 17.3%；佳能主管指出，8 月營收成長主要來自影像應用產品出貨高於預期。

佳能 2023 年前 8 月營收爲 30.99 億元，年減 10.68%。同時，佳能今天董事會決議再投入 2500 萬美元做為越南新產區土地，廠房及生產設備之用。

佳能 8 月營收成長主要來自 Video Image(影像應用產品) 出貨高於原出貨預估。光學零件模組 / 車用 & 監控系統出貨合乎預期。2023 年第三季營收預計可如規畫優於第一季及第二季，同時，第四季已接近，佳能正逐步與客戶確認第四季生產的訂單，也積極與客戶推進 2024 年的產品設計與製造。

佳能指出，因應國際趨勢已在越南設廠，同時以客戶的最大利益為考量作生產線的調配安排，受到客戶的認同. 為配合客戶未來的營運規劃及佳能整體的生產基地考量，在越南的生產線將在現有的廠房之外，再擴展新生產區, 董事會決議再投入 2500 萬美元做為購入越南新產區土地、廠房及生產設備用途。

佳能 2023 年第二季營收 10.99 億元，毛利率 23.85%，季增 2.41 個百分點，年增 3.21 個百分點，稅後純益 6018 萬元，較第一季轉虧為盈，年增 91.55%，單季每股純益 0.21 元。

佳能 2023 年上半年營收 20.28 億元，毛利率 22.75%，年增 0.7 個百分點，稅後虧損 637 萬元，每股虧損 0.02 元。