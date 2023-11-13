盛弘旗下精準健康攜手健群 助企業達成永續經營目標

盛弘醫藥 (8403-TW) 旗下精準健康攜手健群永續創新股份公司達成策略聯盟，將健群的系統平台為基礎核心，結合精準健康旗下健康生態系，進一步提高企業的可持續性及長期價值，達成永續經營目標。

精準健康表示，健康檢查為健康把關的第一步，然而目前企業團體健康檢查大多為一年一次，較難即時掌握身體異常情況，此次與健群合作，精準將提供企業員工照護、健康管理、系統平台，透過精準健康 HealthBee 數位健康平台 APP，企業員工即可透過 APP 即時掌握個人健康數據，還能在 APP 內進行健康風險評估，針對個案追蹤管理，協助醫護即時介入追蹤 / 管理健康中高風險員工，並提供個人化健康促進指導、健康風險即時通報、健康服務預約等，持續追蹤員工健康。

精準健康為台灣首創「預防醫學」健康服務公司，旗下哈佛健診在桃園敏盛精準、台北內湖院區、大安院區及哈佛台南等四間健診中心，並且推廣基因檢測大數據分析疾病風險預測，另外有提供精準檢測工具、AI 影像判讀、健康管理及遠距醫療資訊系統，搭配自有品牌的營養保健產品，整體建構在全方位的健康管理平台上，可提供消費者全方面預防醫學與精準醫療的健康照護。

健群為國立成功大學產業永續發展中心在 2021 年技術移轉衍生的公司，能針對企業的需求提供多元化的服務，推出 ESG 資訊揭露智能平台，包括 ESG Booster 智能系統平台、GHG 溫室氣體盤查平台、TCFD 財務風險評估智能系統平台、CFP 碳足跡盤查平台等四大智能系統，透過一站式購足的服務概念，在企業客戶遇到任何問題都能提供資源，持續創新推進永續，提供企業強化 ESG 數據揭露的解決方案。

精準健康指出，透過此次與健群公司合作，雙方以各自擅長的服務，有助企業在 ESG 方面取得更好的績效，同時也幫助企業長期價值的增長和風險管理，旗下「哈佛健檢」能協助企業透過員工健檢來落實 ESG 落實社會責任，提供職場健康檢查不僅能幫助企業及員工及早發現健康問題，後續可藉由健管資訊系統及健康相關促進方案可提高員工的健康水平，也能提高員工的工作效率和績效，並進一步增強企業聲譽，增加公司的社會價值。

此外，雙方合作開拓更多異業合作可能性，未來營運也將持續整合健康產學鏈，進行新業務布局，並利用 AI 與數據，拓展智慧健康管理平台與新商機，致力於成為台灣大健康產業的領航者。