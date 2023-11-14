東洋前10月獲利逼近去年全年 今年挑戰近5年新高

東洋 (4105-TW) 在微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 分潤金進帳與公費流感疫苗挹注下，前 10 月獲利逼近去年全年，每股純益 4.1 元。法人看好，東洋 Lipo-AB 出貨動能將延續至明年，今年獲利有望挑戰近 5 年新高。

根據東洋公告的自結數，10 月合併營收 6.5 億元，月增 10.79%、年增 30.47%；營益率 18.5%，月減 24.87 個百分點、年減 2.01 個百分點；稅前盈餘 1.27 億元，月減 52.89%、年增 22.22%；稅後純益 9560 萬元，月減 52.22%、年增 15.3%，每股純益 0.38 元。

公司說明，微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 認列時間關係，導致 10 月營收雙增、獲利卻下滑，不過看好該產品在美國銷售順利，整體出貨動能有望延續至明年。

東洋前 10 月營收 45.1 億元，年增 12.01%；營益率 26.7%，年增 1.48 個百分點；稅前盈餘 13.19 億元，年增 11.9%；稅後純益 10.19 億元，年增 9.29%，每股純益 4.1 元。

東洋旗下微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 除了在美國展開銷售外，也正在準備進軍歐洲市場，若一切順利，最快 2025 年在歐洲上市。