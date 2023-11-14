〈焦點股〉中信金報喜股利有望加碼 股價創波段新高

中信金 (2891-TW) 昨 (13) 日法說會上指出，今年第三季獲利是有史以來最好的一季，明年發放股利水準將更優，由於中信金股價淨值比仍相對偏低，今 (14) 日吸引買盤進駐，股價勁揚超過 2%，最高來到 26.2 元，創波段新高，午盤前，成交量已接近 4 萬張，交易相當熱絡。

中信金日 K 連四紅，今天盤中漲幅超過 2%，最高衝上 26.2 元，為今年 8 月初以來的高點，單日漲幅傲視金融股，截至午盤，國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW)、合庫金 (5880-TW) 等維持小漲走勢，富邦金 (2881-TW)、華南金 (2880-TW)、彰銀 (2801-TW) 則在平盤附近震盪。

中信金自結前三季累計稅後純益 485.86 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.62%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.83%，雙雙呈現上升，每股純益 2.44 元。

總經理陳佳文指出，今年第三季獲利是史上最好的一季，展望第四季，雖然保險獲利無法像第三季亮眼，也沒有股利挹注，但全年創新高應該沒問題。

外界關注中信金今年業績亮眼，是否加碼發放股利，陳佳文表示，全年獲利毫無疑問應該是比去年好，邏輯上股利政策也會比去年好。至於是否對股價淨值比偏低抱屈，陳佳文說，中信金營運穩健，影響股價因素複雜，因此沒什麼感覺，股價有起有落，最終仍看基本面。