國內首見！雲品永續旅遊新據點亮相

雲品溫泉酒店日月潭今 (2023) 年將滿 15 周年，歷時 5 個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」(Biophilic Design)，今 (11) 日正式亮相，雲品母公司雲朗觀光集團執行長張安平表示，希望藉由飯店全新空間設計，讓旅人重新找回人和大自然間的連結。

張安平提到，「苔悄吟，石倚煙。棠華綻，花染木」看似微不足道的苔蘚，緊緊倚靠在萬年化石上，演繹從海洋到陸地如神話般的生命起源，此次雲品打造「花染木」、「石倚煙」兩款生生不息的巨型生態缸，有「植物方舟」之稱。

雲品巨型生態缸蒐藏超過 3.4 萬種來自世界各地的活體植物，將生態循環化身為藝術，結合生態導覽和富含環境教育意義的親子活動，讓「永續活起來」成為感動的旅行。

張安平進一步說明，透過歐美盛行的「親生命設計」，可擴大旅人在旅宿中體驗自然、與大自然無縫接軌，重新找回與大地的連結。

雲品溫泉酒店改裝後定位為永續跨界的展演空間，而全新雲水行政酒廊，以義式托斯卡尼花園風格打造，視覺上結合義大利和日月潭的自然空間，多元食材則連結在地，提供全台唯一全天候點餐式位上服務，搭配管家式款待，媲美頂級俱樂部。

雲品強調，以尊重自然與生態價值出發，打造永續旅遊的全新標竿。