雲品前三季獲利翻倍 EPS 1.81元

連鎖飯店和宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (19) 日公布第三季稅後純益 0.64 億元，年增 44.5%，每股純益(EPS)0.61 元，累計前三季稅後純益 1.83 億元，年增 128.3%，EPS 1.81 元。

雲品同步公告 10 月合併營收 2.12 億元，月增 19.31%，年增 0.01%，前 10 月合併營收 18.52 億元，年增 15.5%，創同期歷史次高。

雲品說明，第三季主要受惠國際旅客回流，但同時，國旅也維持穩定的基本盤，加上企業工商活動、婚禮宴會市場回溫等，有效挹注營收和獲利。

其中，日月潭雲品溫泉酒店因優化升級住宿餐飲體驗，即使部分客房因施工未營業，遇到傳統民俗月，仍寫下單季 EPS 0.61 元的同期次高成績。

另一方面，雲品透過聯合接單推廣銷售，並運用人力支援調度控制成本，有助毛利率和營業利益率提升。

展望後市，時序進入雲品溫泉酒店冬季傳統旺季，加上君品酒店國際來客穩定成長，以及大型尾牙、外燴提早銷售，雲品指出，依目前掌握的市況和住房餐飲接單，預計到年底前將延續成長。

雲品日前於 ITF 台北國際旅展、線上旅展業績均有雙位數成長，其中雲品溫泉酒店日月潭平日經典山景住宿券與尊榮湖景客房住宿券，熱銷數千張，為明年前三季的住房率打下基礎。

就中長期來看，雲品強調，將持續發展新的委託經營管理事業與多角化投資，維持穩定成長的營運動能。