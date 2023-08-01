新漢智能結盟NTT DATA 合攻全球智慧製造市場

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 宣布，旗下新漢智能與日本數據通訊商 NTT DATA 簽訂合作備忘錄 (MOU)，攜手拓展智慧製造領域創新應用。新漢董事長林茂昌表示，智慧製造市場需求正迎來蓬勃發展，此次結盟是將最佳解決方案推向國際的重要一步。

NTT DATA 是日本電信商 NTT 旗下獨立出之數據通訊商，也是是全球前 10 的 IT 服務供應商、日本最大的資訊系統整合公司，近年來積極將服務版圖延伸至智慧製造領域。

新漢智能總經理林弘洲表示，此次戰略合作將結合新漢智能工業 4.0 整廠解決方案與 NTT DATA 製造執行系統，落實 OT 與 IT 兩大領域的技術高度整合，提供數位轉型的一站式整體解決方案。

新漢智能進一步指出，公司堅持採用開放標準的解決方案，從而實現更輕鬆的整合與便捷的維護升級，於智慧製造領域已累積多年自動化、資訊化和機台設計應用的經驗，近年來更積極協助企業做數位轉型，並提供工業 4.0 一站式服務。

NTT DATA 總經理謝禎國指出，在全球面臨少子化、老齡化等人力資源議題之下，工廠自動化已成為企業勢在必行的重要課題。透過與新漢智能的結盟合作，結合 NTT DATA 在全球 50 多個國家的佈點優勢，為企業提供更全面的智慧工廠解決方案。