〈新漢股東會〉推動旗下小金雞進入資本市場 綠基、新漢智能明後年登興櫃

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 積極孵育小金雞，並推動進入資本市場，董事長林茂昌指出，IP Cam 子公司綠基預計明年登興櫃、2025 年轉上櫃，另一子公司新漢智能也預計 2025 年登興櫃。

綠基企業 (GreenBase) 成立於 2012 年，專攻智能影像解決方案，以客製化優勢承接海外大廠訂單，綠基長期致力於縱橫雙向開拓，結合自有智能分析軟體實力與海外品牌合作持續研發新產品，也持續參與國內外專業標案。

林茂昌表示，綠基受惠中美貿易戰美國國防授權法案 (NDAA) 轉單效應，去年營收成長率高達 44.63%，累計今年前 5 月營收也年增 3 成，短期雖然受到庫存調整影響，但仍看好 AI 影像辨識解決方案的長期動能。

而新漢智能則提供一站式智慧製造顧問與系統整合服務，與電子代工大廠英業達 (2356-TW) 合作打造 5G 智慧工廠，林茂昌指出，新漢智能智慧製造及綠基 AI 影像辨識方案營收，在去年都有雙位數成長。

其餘子公司方面，林茂昌透露，創博的控制器也打入國內知名機器人大廠，現在也積極布局功能安全機器人控制器開發平台，看好後續將有很大的成長性；椰棗則與合作夥伴共通發表 OT 資安聯防方案。