喬山迎旺季 本季營收估衝破百億元 全年獲利維持倍增目標

健身器材廠喬山 (1736-TW) 迎來出貨旺季，在商用與家用市場拉貨動能強勁下，第四季營收將衝上全年最高、衝破百億元，法人估，喬山全年獲利維持倍增目標、每股純益有望回升至 2 元之上。

喬山表示，第四季為傳統出貨旺季，其中商用市場方面，受惠各大健身房持續拓點及對現有健身房設備汰舊換新，來吸引會員加入並搶攻市佔，也成為第四季成長主要動能；家用市場則隨著迎來年度最大檔期黑色星期五及聖誕節，送禮需求增加，業績也會優於第三季。

法人看好，喬山 11、12 月營收挑戰歷史次高，第四季營收有望攀上全年最高，季增逾 10%；第四季毛利率則在營收規模放大、產品組合優化下，將優於第三季的 48.8%。

喬山補充，商用市場中，歐美二大龍頭健身房的家數及會員人數雙創歷史新高，其中，美國連鎖健身房 Planet Fitness 今年前三季新開 145 個據點，健身房總數達到 2498 家，會員數超過 1850 萬人、歐洲最大連鎖健身房 Basic-Fit 前三季則新開 176 個據點，會員人數來到 370 萬，預計今年至少 200 間健身房，營收上看 10 億歐元為目標，總會員數將達 380 萬人。

喬山第三季稅後純益 3.7 億元，季增 11%、年增 65.9%，每股純益 1.22 元；前三季純益 5612 萬元，由虧轉盈，每股稅後純益 0.19 元。10 月營收 33.78 億元，月減 5.8%、年增 4.6%；前 10 月營收 287.26 億元，年增 13.3%。