〈以巴衝突〉以色列總理提加薩三大目標 美方表示不希望看到醫院被波及

以色列總理尼坦雅胡周日（12 日）表示，哈瑪斯呼籲在加薩走廊實施人道主義停火，只是為了讓以軍停止軍事行動，他並說以國在加薩有三大目標。美國則已告知以色列，不希望看到醫院被波及。

據《CNN》報導，尼坦雅胡被問及是否考慮時間更長的停火，他說：「這不是（全面）停火，如果你說的是停止戰鬥，那正是哈瑪斯想要的。哈瑪斯想要無休止停火，這樣基本上就能停止針對他們的戰鬥。」

他重申，在哈瑪斯釋放所有以色列人質前，以軍不會同意「整個加薩地區停火」。他還概述以色列在加薩的主要目標：

第一、殲滅哈瑪斯。

第二、確保「恐怖主義」不會在戰後死灰復燃。

第三、確保接管加薩的「文職當局」同意「非軍事化」與「非激進化」。

他並未具體說明戰後加薩將給誰來管理，只表示以色列將維持整體安全。

白宮國家安全顧問蘇利文周日則表示：「美國不希望看到醫院發生交火，無辜者和接受醫療的病患被波及。我們已與以色列國防軍討論這個問題。」

持續遭到圍困和襲擊的加薩醫院，已成為以巴戰爭的焦點。以色列指責哈瑪斯利用醫院保護武裝人員，並在醫院地下設立指揮中心。哈瑪斯則否認以方指控。

此外，美國國防部長 Lloyd Austin 表示，由總統拜登下令，美軍周日空襲了敘利亞阿布卡邁勒市附近的一個訓練設施，以及邁亞丁市附近的一個安全屋。

美方表示，此次空襲旨在打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊及其支持武裝在敘利亞境內的軍事設施，以回擊此前伊拉克和敘利亞美方人員遭受的一系攻擊。

敘利亞總統 Bashar Assad 上周六在阿拉伯－伊斯蘭國家領袖峰會上曾呼籲阿拉伯國家斷絕與以色列的政治關係，以制止加薩地帶的戰鬥行動。