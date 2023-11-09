〈以巴衝突〉G7外長支持人道主義停火 拜登下令 美F-15戰機空襲敘利亞

七國集團（G7）外長周三（8 日）在東京發表聯合聲明，表示以巴戰爭需要人道主義停火，美國戰機則空襲敘利亞，以報復美軍遇襲。

據《彭博》報導，G7 外長說：「我們支持人道主義停火和人道走廊，以推動急需援助（進入加薩地帶）、平民遷徙及人質釋放，各方必須允許為平民提供不受阻礙的人道主義支持。」

美國國務卿布林肯旋風式訪問中東後，加薩衝突成為這場會議的首要議程。他呼籲以巴停止戰鬥，以運送基本物資，但以色列的回應是更多空襲和地面攻擊，約旦也不滿意，約旦希望的是全面停火。

日本外務大臣上川陽子對這份聯合聲明表示歡迎，G7 外長在這份聲明中譴責哈瑪斯的恐怖攻擊，並反對排猶主義和伊斯蘭恐懼症。

她說，這是 G7 首度針對以巴戰爭提出統一書面聲明，這是一項重要的成就。

G7 也承諾，對烏克蘭爭取獨立、主權和領土完整的承諾永遠不會動搖。 上川陽子強調，即使中東局勢困難，這項承諾仍然有效。 烏克蘭外交部長 Dmytro Kuleba 也透過視訊參加 G7 的一場會議。

美國國防部長 Lloyd Austin 則在周三晚間表示，總統拜登指示對敘利亞東部一處設施展開「自衛攻擊」，該設施被伊斯蘭革命衛隊用來存放武器。

他說，兩架 F-15 戰機的攻擊，是為了「反擊伊朗支持部隊對駐伊拉克和敘利亞美方人員的一系列襲擊」。

