〈以巴衝突〉以巴戰爭滿一個月了 從八個關鍵數字看加薩都經歷了什麼？

自 10 月 7 日以巴戰爭爆發以來，已至少有 1.1 萬人因此失去了性命，加薩走廊更淪為人間煉獄。

據《澎湃新聞》報導，透過以下八個數字，人們可以十分清楚地看到過去一個月被捲入這場戰爭的平民，都遭受了怎樣的苦難。居所被摧毀、孩子沒法上學、醫療體系被癱瘓、水和食品也無法充足供應。

世界糧食計畫署執行幹事 Cindy McCain 說：「現在，加薩的父母不知道他們今天能否養活孩子，甚至不知道還能否活著看到明天。」

「雪崩式的災難」、「兒童墳場」、「沒有人和地方是安全的」…… 這些措辭嚴厲的語句，被聯合國接二連三地用來描述加薩地帶的慘狀。

一、截至 11 月 5 日，以巴戰爭至少已奪走 4,008 名巴勒斯坦兒童的性命。

二、截至 11 月 3 日，婦幼佔加薩走廊傷亡的比率達到 67%。

三、由於加薩地帶燃料不足，至少 5 萬名孕婦無法獲得基本醫療服務。

四、至今最少有 240 名人質未被釋放，其中約 30 人是兒童。

五、以軍已在加薩走廊投下超過 1.8 萬噸的爆炸物。

六、62% 加薩居民流離失所。

七、加薩地帶 113 個醫療機構遭襲。

八、自 10 月 21 日以來，進入加薩地帶的人道援助物資車總數僅 526 輛，此前平均每天為 500 輛。