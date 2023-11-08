〈以巴衝突〉以色列防長：攻入加薩城中心地帶 要找出哈瑪斯藏身地道

以色列國防軍周二（7 日）表示，地面部隊已攻入加薩城中心地帶，目標是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的基礎設施和指揮官，哈瑪斯下屬武裝派別卡薩姆旅則表示，繼續向以色列多地發射火箭彈，並在加薩地帶擊毀多輛以色列軍車。

據《CNN》報導，以色列國防部長 Yoav Gallant 周二表示，地面部隊已進入加薩城中心地帶，陸海空三軍協同作戰，從南部和北部攻入加薩城中心，並加強對加薩城周邊地區的封鎖。

以軍表示，在加薩地帶北部，以軍摧毀了多條哈瑪斯修建的地道，並發現一處武器庫，收繳多件武器。

Gallant 說，在加薩城學校和醫院的下面有地道，裡面有武器庫、通訊室及武裝份子藏身處。

據《路透》報導，安全消息人士透露，以軍開始進入戰爭下一階段，重點是找出、摧毀哈瑪斯迷宮般的地道，這可能需要幾個月的時間才能完成。

Gallant 也重申以國政府的立場：哈瑪斯不釋放人質，以國不會啟動「人道主義停火」。

以色列總理尼坦雅胡在電視演說中表示：「我國每天、每小時都在加大對哈瑪斯的壓力，到目前為止，我國已經擊斃數千名地上和地下的恐怖份子。」

尼坦雅胡此前說，戰爭結束後，準備無限期承擔加薩整體安全責任。對此白宮在周二表示，以軍不應該再度佔領加薩。

白宮國家安全委員會發言人 John Kirby 說：「總統仍然認為，以軍重新佔領加薩不好，這對以色列不利，對以色列人民也不利。」

卡薩姆旅發言人周二晚則說，在過去 24 小時裡，摧毀或擊傷了位於加沙薩地帶北部的 15 輛以色列軍車，並用數十枚迫擊炮彈襲擊位於加薩城西北和城南的以軍部隊。

此外，以色列媒體報導，當天有多枚火箭彈從加薩地帶射向以色列特拉維夫以及中部多個地區，當地響起防空警報。