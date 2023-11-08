〈以巴衝突〉哈瑪斯首腦受困 Axios：以色列總理拒絕拜登停火三天提議

以色列國防軍周二（7 日）表示，地面部隊已攻入加薩城中心地帶，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯首腦 Yahya Sinwar 被困在地堡內，且以國總理尼坦雅胡據傳拒絕美國總統拜登停火三天的提議。

據《路透》報導，以色列國防部長 Yoav Gallant 周二表示，地面部隊已進入加薩城中心地帶，陸海空三軍協同作戰，從南部和北部攻入加薩城中心，並加強對加薩城周邊地區的封鎖。

Gallant 並說，Sinwar 被困地堡內，與周圍環境隔絕，指揮系統正在減弱。

Gallant 指出，加薩城學校和醫院的下方有地道，裡面有武器庫、通訊室及武裝份子藏身處。

安全消息人士透露，以軍開始進入戰爭下一階段，重點是找出、摧毀哈瑪斯迷宮般的地道，這可能需要幾個月的時間才能完成。

Gallant 也重申以國政府的立場：哈瑪斯不釋放人質，以國不會啟動「人道主義停火」。

另據美國新聞網《Axios》報導，兩名美國與以色列官員透露，拜登周一在通話中敦促尼坦雅胡停火三天，確保被哈瑪斯扣押的部分人質獲釋。

哈瑪斯周二也說，準備釋放 12 名人質，但以軍的空襲和地面行動，讓哈瑪斯無法釋放人質。

對於拜登的建議，尼坦雅胡未予接受。兩名美國與以色列官員說，尼坦雅胡向拜登表示，他不認為哈瑪斯準備就人質問題達成協議。他還說，如果以軍停火三天，以國可能會失去國際社會的支持。

以色列官員指出，尼坦雅胡存疑的部分原因，是在 2014 年加薩地帶以巴衝突人道主義停火期間，哈瑪斯仍襲擊以色列士兵，綁架士兵。

聯合國人道主義事務協調廳周二表示，由於沒有燃料供應，加薩走廊的公共服務系統瀕臨崩潰。以巴戰爭爆發以來，從拉法口岸進入加薩地帶的援助物資，都沒有燃料。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）周二也指出，自 10 月 7 日以來，加薩地帶已有近 150 萬人流離失所，近 72.5 萬人湧進該機構位於加薩地帶的 149 個避難所。