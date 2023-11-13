〈以巴衝突〉以軍戰術性局部停火 逾750名國際記者譴責以色列

以色列國防軍發言人 Avichay Adraee 周日（12 日）表示，當天 9 時至 16 時，再次開放薩拉赫丁公路，讓加薩地帶民眾向南遷移，另有逾 750 名國際記者譴責以軍殺害記者，敦促西方媒體公正報導以軍對巴勒斯坦人的暴行。

Adraee 在社交平台上說，周日 10 時至 14 時，以軍在賈巴利亞（Jabalia）村和埃茲貝特 · 梅林（Ezbet Mlin）兩地，出於人道主義目的而「暫時戰術性停止軍事活動」。以軍呼籲民眾利用此次機會，經薩拉赫丁公路人道主義走廊向南遷移。

此外，從希法醫院經瓦赫達大街（Al-Wahda Street）至薩拉赫丁公路，也會開闢一條自行疏散走廊，讓民眾南遷。

以色列國防軍說，11 月 8 日起，每天 10 時至 14 時，為加薩地帶北部民眾向南部撤離「戰術性局部停火」。

天主教教宗方濟各周日再次呼籲以巴雙方停火，並呼籲向加薩地帶提供更多人道主義援助。

方濟各當天在梵蒂岡聖彼得廣場舉行的三鐘經祈禱會上說：「願武器安靜下來，它們永遠不會帶來和平，讓衝突不再蔓延。夠了，兄弟們夠了，夠了！」

方濟各指出，加薩地帶的傷員需要立即得到照顧，平民需要得到保護，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯也必須釋放人質。

此外，《路透》、《彭博》、《洛杉磯時報》等十幾家國際主流媒體的記者，在上周四公布一封公開信，並發布在保護記者委員會官網上。

各大媒體的記者強烈譴責以軍在加薩殺害記者的殘忍行為，並批評西方媒體在以巴戰爭爆發後，偏袒以色列，信中還要求各媒體如實報導以色列暴行。

公開信呼籲，記者應毫無畏懼、毫無偏袒地說出全部真相，否則將成為種族滅絕的幫凶。

這封公開信提到：「我們必須要認識到，歪曲事實，掩蓋以色列壓迫巴勒斯坦人的戰爭罪行證據，是新聞工作的瀆職行為，也是對道德清晰性的放棄。此刻的緊迫性怎麼強調都不為過。我們必須改弦更張。」