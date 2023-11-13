國光生Q3轉盈EPS 0.62元 前三季每股虧0.54元

國光生 (4142-TW) 今 (13) 日公布財報，在公費流感疫苗陸續出貨下，第三季稅後純益較前一季虧轉盈，約 2.64 億元，不過去年基期高影響，年減 37.14%，每股純益 0.62 元；前三季稅後虧損 2.26 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.54 元。

公司說明，由於去年公費流感疫苗提早在第三季全數交貨完畢，推升單季營收創新高、墊高營運基期；今年公費流感疫苗出貨時間落在 9-11 月，因此部分流感疫苗營收將遞延至第四季。

國光生認為，雖然今年營運受到國際局勢動盪、海外 CDMO 訂單減少及 COVID 快篩需求下降等因素衝擊，不過看好旗下破傷風疫苗將重返市場，每年至少可穩定供應 100 萬劑、腸病毒疫苗持續擴大量產，明年營運可望穩健成長。

其中，腸病毒疫苗為子公司安特羅開發上市，隨著該疫苗上市後銷售情況良好，預計明年將生產線移回國光細胞廠，產量可望大幅增加。國光生流感疫苗明年外銷訂單預期有高成長，在中亞及泰國以外的東南亞市場持續透過藥證申請逐步打開市場；除了北半球流感疫苗外，國光持續進軍南半球流感疫苗市場，透過今年的佈局，明年將可看到具體進展。

國光生第三季營收 9.73 億元，季增 1079.11%、年減 10.48%；毛利率 49.82%，季增 165.35 個百分點、年減 1.28 個百分點；營益率 20.45%，季增 357.75 個百分點、年減 12.06 個百分點；稅後純益 2.64 億元，較前一季虧轉盈，年減 37.14%，每股純益 0.62 元。

前三季營收 12.26 億元，年減 26.48%；毛利率 26.9%，年減 12.2 個百分點；營益率 - 27.66%，較去年同期正轉負；稅後虧損 2.26 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.54 元。