國泰證獲中華信評調升評等至「twAA」 朝最受肯定券商邁進

國泰證券持續展現證券商營運穩定力，獲中華信評調升評等至「twAA」，顯示與國泰金集團間連結度提升，未來兩年維持強健的資本水準；國泰證指出，將積極強化內部結構和營運能力，朝「最受投資人肯定與喜愛」的券商邁進。

中華信評評比指出，國泰證因業務結構改善，穩定性提升，並始終遵循母公司國泰金控集團的步伐，不斷強化在集團中證券業務角色，營運狀況相對以往強健，展望處「穩定」狀態，調升評等至「twAA」，未來兩年維持強健的資本水準。

國泰證指出，長期聆聽廣大投資人的需求、精進數位服務品質，截至 8 月，台股經紀市占率達 3.93%，躍升台灣前五大券商。

國泰證尤其洞悉小額投資人的投資痛點，因而不斷推出符合投資人需求的台股定期定額、美股定期投資等重量級服務，以台股定期定額來看，市占率已達近 40% 的優異成績，即便是去年台股日均量萎縮，仍呈逆風成長，反映「數位經營模式」和「多元化業務發展」兩大營運策略有成。

另一方面，國泰證對機構投資人的海外投資複委託業務更是成績亮眼，自 2015 年起連續 7 年處於市場領先地位，今年起更協助客戶布局熱門海外債券商品，累計交易金額創同期新高。

國泰證券自 2016 年獲中華信評升等後，今年再次獲評中華信評調升至「twAA」，國泰證表示，憑藉不斷精進營運的堅韌體質，在各重要業務如經紀、自營和承銷等建立良好的風險管理機制，打造更加穩健的數位金融投資環境，未來將持續秉持「以客戶需求為中心」的服務初衷，創造更好的公司整體信用與業務穩定度，提供客戶安全、便利、營運持續不中斷的卓越數位金融服務，朝「最受投資人肯定與喜愛」的券商邁進與努力。