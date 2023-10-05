美國航空業者加速採購大型客機 以克服營運限制

聯合航空 (UAL-US) 克服困擾美國航空業者營運限制的方法很簡單：採用更大型的飛機。

總部位於芝加哥的聯合航空周二 (3 日) 宣布計劃向波音 (BA-US) 和空中巴士訂購 110 架飛機，理由是空中交通管制員短缺、空域擁擠以及跑道和機場登機口的限制，迫使許多航空公司削減航班數量。

由於聯航預計隨著需求激增，這些問題到 2030 年將變得更加嚴重，因此它正在購買更大、座位更多的飛機。其他航空公司也正起而效法。

聯航商務長諾塞拉 (Andrew Nocella) 表示：「美國並沒有建造更多跑道，因此我們只能升級飛機以應對不斷成長的需求。」並補充說，沒有更大的飛機就無法滿足旅遊需求。

該公司的目標是在 2027 年將北美每次出發的平均座位數較 2019 年增加 40% 以上。

聯航的最新訂單包括 50 架波音 787-9 飛機，加入目前由 767 客機提供服務的許多航線。這種版本的 787 比其機隊中的 767 飛機多出 129 個座位。

同樣地，聯航採購的 60 架空中巴士 A321neo 的座位數比其一直在執飛的一些波音 757 多出 30%。

聯航並不是唯一採用「越大越好」方法的公司。

產業機構美洲航空組織 (A4A) 的數據顯示，擁有 120 多個座位的大型客機目前約占美國國內定期航班的 68%，而疫情前的比率為 58%。

因此，根據 A4A 的數據，雖然定期航班減少了 9%，但與疫情前的 2019 年第 4 季相比，本季每個航班的座位數增加了 14%。

在轉向大型飛機之際，美國航空業者面臨空中交通管制員短缺的問題，因為許多空中交通管制員在疫情期間退休，新管制員的培訓也停止了。

捷藍航空 (JBLU-US) 執行長海耶斯 (Robin Hayes) 上月表示，即使美國聯邦航空管理局 (FAA) 將管制員招募人數增加一倍，也需要 5 年時間才能趕上人員配備水準。因此，該航空公司預計短中期內營運的航班數量將減少，並警告這將對其第 3 季收入造成打擊。

這些挑戰迫使聯合航空削減了從其最大的全球基地紐瓦克起飛的每日航班。由於管制員問題，Frontier Airlines (ULCC-US) 也被迫重新調整其網路。

顧問公司 AirInsight 合夥人舍恩蘭 (Addison Schonland) 表示，疫情期間裁員和退休加劇了整個產業的機師短缺，也加速了大型飛機的發展趨勢。

乘坐更大的飛機對航空公司來說更有利可圖，即使這意味著旅客的航班選擇更少。航空公司可以在每個航班上出售更多座位，並用更少的飛機和員工運作。

聯航表示，較大的飛機將提高每次出發的平均座位數，從而降低每座成本。

舍恩蘭表示，航空公司只需增加 2-3% 的燃油消耗即可將座位容量增加 10%。新一代飛機的燃油效率也更高，這應該會減少碳排放。

他說，更高的收入潛力和更高的成本效率是美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US) 和聯合航空現在都採用空中巴士 A321 並尋求將波音 757 退役的原因。