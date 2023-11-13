〈台股盤中〉台積電領軍權值股給力 進逼萬七

台北股市今 (13) 日早盤台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等 IC 設計族群網通族群展現強勢下，大盤呈現大漲格局，早盤指數最高達 16961 點，較昨日大漲逾 250 點，但市場專家指出，台股大盤走勢創近期高點，將續維持高檔震盪格局。

台積電及聯發科早盤股價表現亮眼，也帶動半導體包括 IC 設計、載板、DRAM 類股走高；台股集中市場加權股價指數 13 日早盤開在 16711.53 點，最高 16961.02 點，最低 16711.53 點，預估全場成交值爲 3140 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天指數開高，預估市場成交量能放大，但包括 OTC 指數及期指並未明顯跟上，也導致盤中指數漲幅縮減。

AI 概念股如廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、光寶科 (2301-TW) 下跌，但英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 走高，汽車板相關的定穎 (3715-TW) 股價表現強勢、健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW) 走強，也展現強勢。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 受領走跌、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價小幅上漲。

ABF 族群南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 股價同步走高。

10 月營收表現亮眼的台積電，今早以 579 元開出，最高 580 元，最低 571 元，盤中成交量 2.45 萬張，並已超越前一交易日全場的成交量。