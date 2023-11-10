〈台股盤後〉跌62點收16682點 失守五日線周線連二紅

受到美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾態度偏鷹、美債殖利率走高影響，美股收黑，亞股全盤皆墨，台股今 (10) 日同步開低震盪，加上電子三雄疲軟，金融、傳產撐盤無力，指數失守 16700 點關卡、5 日線，終場收在 16682.67 點，下跌 62.98 點或 0.38%，成交量 2302.38 億元，日 K 線終止連七紅、周線連二紅。

電子權值股普遍疲軟，台積電 (2330-TW) 終場以平盤作收；聯發科 (2454-TW) 震盪走低，收在今日最低點 884 元，下跌逾 2%；鴻海也收黑，下跌約 0.7%；廣達、聯電、聯詠、研華等都表現疲軟。

半導體群族仍有零星點火，金麗科強漲 7%，安國、沛亨也有逾 3% 漲幅；穩懋、點序、全宇昕、中美晶、旺矽、普誠、欣銓、合晶等逆勢收盤上。另外，精元、迎廣、勤誠、倫飛、圓剛、神達等表現也不俗。

生技股上沖下洗，合一 (4743-TW) 開發糖尿病族足部傷口潰瘍新藥獲得中國認證，股價衝上漲停後賣壓出籠，終場翻黑下跌逾 4%，同集團的中天跌幅收斂，小漲作收。

飯店股漲勢整齊，寒舍亮燈漲停，富野拉出逾根停板、力麗店、洛碁、亞都都有 2-3% 漲幅；老爺知、遠雄來、第一店、雲品同步收紅；另外，觀光族群的五福飆漲逾 9%，燦星旅、富野、易飛網、山富、豆府表現也不俗。

傳產方面，中鋼 10 月自結稅前盈餘 8.23 億元，月增 60.2%、較去年同期轉盈，並對全年獲利「深具信心」，今日股價相對有撐，收漲 0.4%；其餘鋼鐵股世紀鋼勁揚逾 5%，運錩、盛餘、彰源、志聯表現抗跌。