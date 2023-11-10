〈台股盤前要聞〉張忠謀獲李國鼎獎、楊金龍談我升息循環 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電創辦人張忠謀昨 (9) 日獲頒李國鼎獎，輝達執行長黃仁勳出席致詞，他表示，沒有台積電就不會有輝達，張忠謀是所有產業的教父；中央銀行總裁楊金龍昨 (9) 日赴立院備詢，被立委問及台灣的升息循環是否已結束，楊金龍回應「有保留、還沒結束」。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

黃仁勳：沒有台積電就不會有輝達 張忠謀是所有產業的教父

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (9) 日獲頒李國鼎獎，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳出席致詞，他表示，沒有台積電就不會有輝達，若說李國鼎是台灣科技產業的教父，張忠謀無疑就是所有產業的教父。

張忠謀則形容自己以無比榮幸與謙卑心情受獎，並說，沒有李國鼎就不會有台積電。閱讀全文...

楊金龍談我國升息循環 「有保留、還沒結束」

中央銀行總裁楊金龍昨 (9) 日赴立院備詢，被立委問及台灣的升息循環是否已結束，楊金龍回應「有保留、還沒結束」；而儘管 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.05%，楊金龍則認為，物價處緩步下滑態勢。閱讀全文...

中鋼 10 月稅前盈餘月增 6 成 對全年獲利「深具信心」

中鋼 (2002-TW) 昨 (9) 日公告 10 月自結稅前盈餘 8.23 億元，月增 60.2%、較去年同期轉盈，每股稅前盈餘約 0.05 元；前 10 月稅前盈餘 26.61 億元，年減 90.8%，每股稅前盈餘約 0.17 元。中鋼認為，隨著美、歐、中三大市場鋼價均已逐步上漲，對全年獲利深具信心。閱讀全文...

10 月證交稅連六紅 累計稅收突破 3 兆元創新高

財政部昨 (9) 日公布 10 月全國稅收實徵淨額 2318 億元，年增 15.9%，與股市密切相關的證交稅，單月稅收 152 億元，年增 34.8%，呈現連續 6 個月正成長；累計前 10 月實徵淨額 3 兆 223 億元，創新高，年增 6.9%，其中以綜合所得稅增加 972 億元最多。閱讀全文...

儒鴻洪鎮海：接單轉佳營運「春暖花開」 印尼廠明年 Q3 轉盈

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 昨 (9) 日召開法說，董事長洪鎮海認為，目前長單回穩、能見度轉佳，可以說是「春暖花開、慢慢地開」，印尼廠新的成衣產線也將全數開出，預計印尼廠明年第三季轉盈。閱讀全文...

M31 先進製程 IP 開花結果 明年營收挑戰增 2 成再創高

M31(6643-TW) 昨 (9) 日召開法說會，總經理張原熏指出，第三季表現優預期，期望第四季維持正成長，全年營收朝年增 15-20% 努力，明年隨著先進製程投資開花結果，期望推動營收維持年增雙位數、甚至達 20%。閱讀全文...

中信金前 10 月大賺 535 億元年增近 6 成 EPS 2.69 元創同期新高

中信金 (2891-TW) 昨 (9) 日公告 10 月自結獲利，單月稅後純益 50.06 億元，月增 12.29%，累計前 10 月合併稅後純益達 535.93 億元，年增 59.19%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.69 元，創歷史同期新高紀錄。閱讀全文...