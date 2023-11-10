〈台股盤前〉來到前高壓力區 慎防調節賣壓

台股近七個交易日自 16001 點大漲至 16745 點，漲點達 744 點，法人指出，台股在連日強漲下，已來到前高壓力區，今 (10) 日須慎防調節賣壓，預計在量能沒有放大情況下，未來將持續呈現震盪格局，藉此消化前方壓力。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (9) 日獲頒李國鼎獎，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳出席致詞，他表示，沒有台積電就不會有輝達，若說李國鼎是台灣科技產業的教父，張忠謀無疑就是所有產業的教父；張忠謀則形容自己以無比榮幸與謙卑心情受獎，並說，沒有李國鼎就不會有台積電。

中央銀行總裁楊金龍昨 (9) 日赴立院備詢，被立委問及台灣的升息循環是否已結束，楊金龍回應「有保留、還沒結束」；而儘管 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.05%，楊金龍則認為，物價處緩步下滑態勢。

中鋼 (2002-TW) 昨 (9) 日公告 10 月自結稅前盈餘 8.23 億元，月增 60.2%、較去年同期轉盈，每股稅前盈餘約 0.05 元；前 10 月稅前盈餘 26.61 億元，年減 90.8%，每股稅前盈餘約 0.17 元。中鋼認為，隨著美、歐、中三大市場鋼價均已逐步上漲，對全年獲利深具信心。