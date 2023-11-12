〈台股風向球〉外資回補台積電形成下有撐格局 等待通膨明朗

台股加權指數上周連 2 彈，周漲 175 點，法人指出，隨著周五台積電 ADR(TSM-US) 大漲，有助穩定多頭信心，惟須留意，外資和投信兩大市場力量並未見到明顯轉強跡象，美國也將公布通膨數據，資金面仍左右行情表現，預料大盤將呈現下有撐上有壓的狀態。

外資上周終結連 3 賣，在集中市場買超 145 億元，投信買超 54 億元，為連 15 買，自營商則賣超 4.08 億元，連 4 賣。

法人指出，值得留意的是，外資買超金額最多者是台積電 (2330-TW) 達 146.7 億元，元大台灣 50(0050-TW) 近 27 億元，廣達 (2382-TW)20 億元，永豐 10 年 A 公司債 (00836B-TW)、群聯 (8299-TW) 在 15 億元上下，雙鴻 (3324-TW)14 億元。

由於台積電是最大權值股，廣達則是 AI 概念的領頭羊，若外資對大型電子股的買盤持續轉強，有利強化整體投資信心。

永豐投顧進一步說明，聯準會主席鮑爾釋出鷹派談話，稱「不確定政策是否足夠緊縮，若必要，會毫不猶豫升息」，因此，預期美股投資人暫時觀望，外資對台股進出保守以待，可能結束連日的買超行為。

據克利夫蘭聯儲對於通膨的即時預測，即將發布的美國通膨數據憂喜參半，而美國政府再面臨關門議題，目前美國政府資金可運用至 11 月 18 日，若遲無進度，政府關門可能性增加。

本周台股重要法說有華碩 (2357-TW)、鴻海 (2317-TW)、元太 (8069-TW) 和台灣大 (3045-TW) 等。