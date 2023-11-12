台股量能不振估維持震盪 AI伺服器供應鏈展望仍看俏

台股周線連二紅，周 K 線反彈 175.02 點，漲幅 1.06%，平均日均量 2524.82 億元。PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，在量能沒有放大的情況下，大盤預估仍將呈現震盪格局，但整體仍偏多看待，並看好 AI 伺服器供應鏈的市場展望；日盛上選基金研究團隊也認為，隨著美國科技股出現反彈，明年企業獲利將回到正成長軌道，可望為台股提供精實的基本面支撐。

台股本周三大法人由外資與投信連袂買超，外資回補 148.59 億元，投信連續第 15 週回補，買超 54.08 億元，只有自營商連續 4 周減碼 16.99 億美元，三大法人合計回補 185.68 億元。

對於台股走勢，孫傳恕表示，11 月以來，大盤從萬六關卡強勁反彈，累積月漲幅已達 4.3%，外資也陸續回補，指數站上所有均線，但短期上攻半年線後進入狹幅整理，須慎防短期調節賣壓。

然而，就技術面來看，下方仍有月季線支撐，且年線呈現上彎，對指數具支撐力道，搭配年底消費旺季、明年作夢行情和選舉行情啟動，整體盤勢仍偏多看待。

孫傳恕認為，晶圓龍頭大廠近期釋出智慧型手機與 PC 等終端需求已趨穩的趨勢，獲利下修已結束，預期兩大族群庫存回補需求將延續至明年第一季，有利於產業整體向上。另外，孫傳恕對於 AI server 供應鏈的市場展望同步看升，特別是全球 GPU 需求持續成長，預料缺貨潮將延續至明年上半年。

孫傳恕看好 2024 年仍為科技族群勝過傳產的獲利成長，不妨聚焦成長股及中長線科技趨勢受惠次產業作佈局，包括 AI 持股汰弱留強，同時留意產業落底的 IC 設計族群及記憶體；傳產則以紡織、成衣、生技等。

日盛上選基金研究團隊也表示，美國整體科技股在第三季已公布財報中約有 93% 公司盈利都高於預期，11 月初隨著美國長天期債券殖利率見頂回落，科技類股也出現反彈，股價後續動能仍將回歸基本面的表現。根據 Bloomberg 統計，台股 2024 年度企業獲利有望上看新台幣 3.5-3.6 兆元，相較 2023 年企業年獲利為負增長，明年企業獲利將回到正成長軌道，有望為台股提供精實的基本面支撐。

台股產業方面，由於預估上市櫃公司 10 月營收狀況、第三季季報以及美 AI 指標股大廠展望均偏樂觀，現階段，若逢指數拉回皆是逢低承接的好機會。日盛上選基金研究團隊建議投資人分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握反彈契機。