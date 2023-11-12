達邦蛋白拿下美畜牧客戶新品訂單 明年新產線稼動率上看7成

達邦蛋白生技 (6578-TW) 新建置的 20 公噸液態發酵槽生產線，預計明年中完工，據悉，主要是因應美國畜牧領域客戶新產品訂單，預期投產後稼動率即可達 60-70%，加上該產品毛利率至少 40%，有助達邦蛋白明年獲利好轉。

達邦蛋白聚焦在動物營養發酵產業，過去主要提供後段製程的混合代工，看準益生菌、酵素、後生元等商機，為提供客戶一條龍生產服務，今年增加資本支出至近 1 億元，建置前段液態發酵槽。

據了解，達邦蛋白液態發酵槽可提供益生菌、酵素、酵母菌等產品，目前也獲得美國畜牧領域客戶青睞，待液態發酵槽明年中完工後，第三季即可開始有營收貢獻，此外，達邦蛋白美國客戶不排除將此視為未來布局東南亞的重點生產地。

達邦蛋白營收比重方面，胜肽蛋白占 88%、酵素占 12%。公司提到，旗下提供的酵素濃度較高並已有相關專利，市場競爭力相對高，再者，酵素毛利率至少 40% 起跳，也成為公司獲利好轉的關鍵，目標 2026 年營收比重進一步提升至 30%。

胜肽蛋白方面，達邦蛋白坦言，該產品雖然是營收主要來源，不過毛利相對較低，明年會先以持穩營收看待，另外目前正在開發的低碳蛋白 DaBomb-P P550 最快明年第一季底推出，目標明年營收貢獻可達 5-6 億元。

整體來說，達邦蛋白在中國福建漳州廠止損後，今年第四季力拚損平，明年則在新產線投產、產品組合優化下，明年全年小幅獲利。達邦蛋白前三季稅後虧損 5368 萬元，虧損較去年同期增加，每股虧損 1.04 元。