〈台股盤前要聞〉鴻海低軌衛星完成部署、大聯大上調Q4財測 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海集團宣布，2 顆低軌衛星已於台北時間 12 日凌晨升空完成布署；大聯大擬處分文曄持股，處分利益將於本季認列，也更改簡式財測，調升第四季 EPS 預估。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

鴻海低軌衛星「珍珠號」完成部署 成功回傳訊號

鴻海 (2317-TW) 集團宣布，2 顆低軌衛星已於台北時間 12 日凌晨升空完成布署，上午飛抵台灣上空時，地面接收站已陸續成功收到 2 顆衛星的回傳訊號。閱讀全文...

大聯大擬處分文曄 4 萬張持股 Q4 EPS 上看 2.47 元

大聯大 (3702-TW) 擬處分文曄 (3036-TW) 持股，預計交易數量不超過 4000 萬股，處分利益將於本季認列，今日也更改簡式財測，預估第四季稅後純益為 21.35-24.4 億元，挹注每股稅後純益 1.27-1.45 元，以高標推算，本季每股稅後純益上看 2.47 元。閱讀全文...

達邦蛋白拿下美畜牧客戶新品訂單 明年新產線稼動率上看 7 成

達邦蛋白生技 (6578-TW) 新建置的 20 公噸液態發酵槽生產線，預計明年中完工，據悉，主要是因應美國畜牧領域客戶新產品訂單，預期投產後稼動率即可達 60-70%，加上該產品毛利率至少 40%，有助達邦蛋白明年獲利好轉。閱讀全文...

藍天筆電 Q4 喜迎旺季急單 出貨估再向上

藍天 (2362-TW) 表示，隨著通路庫存已降至正常水準，加上第四季進入傳統消費旺季，也迎來急單需求，伴隨新機種上市、藍海機種出貨持續攀升，預計筆電出貨可望季、年雙增，同時也積極佈局明年 AI PC 換機潮的反彈商機。閱讀全文...

金控法說會旺季本周開跑 中信金、永豐金打頭陣

國內 14 家金控 10 月獲利出爐後，法人說明會旺季本周正式鳴槍，金控雙雄、中信金、兆豐金等大型金控未來獲利展望將是市場關注焦點，此外，各家金控業者對於經濟前景看法及股債投資策略，也是法人關切議題。閱讀全文...



