科技巨擘搶當富爸爸！谷歌擬重金投資AI新創Character.AI

《路透》報導，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌正與人工智慧 (AI) 聊天機器人新創公司 Character.AI 洽談向其投資數億美元的事宜，該公司 AI 技術快速發展，只是目前欠缺資金來訓練模型並滿足用戶需求。

根據第三方消息來源，該投資可能以可轉換票據的形式進行。Character.AI 使用谷歌的雲端服務以及其深度學習專用的處理器晶片 TPU 來訓練模型，經此投資，雙方將加深現有合作夥伴關係。

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Character.AI 由谷歌前員工 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 創立，提供數百位擁有角色設定的 AI 聊天機器人，用戶可與 Billie Eilish 等名人或動漫人物的虛擬版本聊天，也可創建自己的聊天機器人和 AI 助理，其服務廣受 18 至 24 歲用歡迎，該年齡層用戶人數貢獻了約 60 % 網站流量。

與 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Bard 等 AI 聊天機器人相比，Character.AI 的定位更偏向「有趣的個人化 AI 陪伴者」，根據該公司先前披露，自推出以來，其網站最初 6 個月已吸引 1 億次訪問量。

Character.AI 免費提供基本服務，但也提供每月收費 9.99 美元的訂閱方案，可讓用戶訪問其他功能，包括優先訪問和更快的響應時間。

消息人士透露，Character.AI 也向創投投資者洽談籌措資金，該公司估值可能超過 50 億美元。今年 3 月該公司在 Andreessen Horowitz 領投的一輪融資中籌集了 1.5 億美元，估值為 10 億美元。

這是近期趨勢的一部分，大型科技雲端服務供應商與 AI 公司達成交易，藉此讓 AI 公司在運算密集競賽中使用其雲端或硬體來打造模型和服務消費者，較知名的行動包括：微軟投資 OpenAI、谷歌和亞馬遜 (AMZN-US) 投資 Anthropic。

與此同時，監管機構也上緊發條，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 主席麗娜汗 (Lina Khan) 上周表示，FTC 正在調查雲端供應商對 AI 新創公司的投資，以審查任何反競爭行為。