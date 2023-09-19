流量仍遠遜ChatGPT 谷歌賦與Bard新功能追趕

Alphabet Inc. (GOOGL-US) 旗下谷歌周二 (19 日) 表示，隨著努力追趕備受歡迎的 ChatGPT，其生成人工智慧 (AI) Bard 將能夠對其答案進行事實核查，並分析用戶的個人谷歌數據。

去年，微軟支援的 OpenAI 發表了 ChatGPT 聊天機器人，引發科技業一場為消費者提供生成式 AI 技術的競賽。當時，ChatGPT 是有史以來成長最快的消費者應用程式，現在已成為全球排名前 30 大網站之一。

Bard 並沒有以同樣的方式起飛。根據網站分析公司 Sametimeweb 的數據，它 8 月的訪問量為 1.83 億次，僅及 ChatGPT 訪問量的 13%。

為了在快速發展的 AI 領域占有一席之地，谷歌正在擴展 Bard，讓用戶能夠從其他谷歌產品匯入資料。例如，使用者可以要求 Bard 在谷歌雲端硬碟中搜尋檔案或提供使用者 Gmail 收件匣的摘要。

谷歌資深產品總監 Jack Krawczyk 表示，目前，Bard 用戶只能從谷歌應用程式中獲取訊息；但谷歌正在與外部公司合作，未來將它們的應用程式連接到 Bard。

Bard 的另一個新功能重點在緩解生成 AI 的一個棘手問題：被稱為「幻覺」的不準確反應。Bard 用戶將能夠看到答案的哪些部分與谷歌搜尋結果不同且一致。

Krawczyk 表示：「我們會以一種它可能承認不太有信心的方式來展示 Bard。」他解釋，目的是透過讓 Bard 承擔責任來建立用戶對生成式 AI 的信任。

第三個新功能是允許用戶邀請其他人加入 Bard 對話。