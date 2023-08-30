谷歌公布一系列企業級AI工具、新AI晶片 雲端執行長卻說：別跟著FOMO

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (29 日) 在舊金山舉行的 Google Next 會議上發布一系列新人工智慧 (AI) 技術和合作夥伴關係，將供應大型企業不斷發展所需的技術。

此外，谷歌也宣布其雲端軟體獲得新客戶如通用汽車 (GM-US) 和雅詩蘭黛公司 (EL-US)。

谷歌公布一款客定製 AI 晶片的新版本「TPU v5e」，旨在訓練大型模型，同時也能高效地提供這些模型的內容，但其功能不及旗艦第五代 AI 晶片 (尚未推出)；谷歌推出一款企業級工具「SynthID」，用於加水印識別 AI 生成的圖像，該技術以人眼不可見的方式更改數位圖片，且可在圖片被更改或篡改後保持完整，另外還有安全工具及其辦公室套組。

谷歌宣布自家 AI 基礎設施的新版本，該設施提高性能和增加功能，例如「PaLM」文本模型的新版本增加用戶可輸入的文本量，可更輕鬆處理長文，例如法律摘要和書籍。

為了支持谷歌的企業雲服務，谷歌添加了 20 個 AI 模型，使總數達到 100 個。該 AI 基礎設施包括讓谷歌雲端顧客連接 Meta Platforms (META-US) 的 AI 模型 LLaMa 2，以及新創公司 Anthropic 的 Claude 2。

微軟 (MSFT-US) 自去年以來推出 AI 戰略讓谷歌措手不及，隨後谷歌力挽狂瀾推出一系列 AI 計畫。

但谷歌雲端部門執行長 Thomas Kurian 表示，其大型企業客戶需要深思熟慮並以不同的速度行動，切莫躁進但須有條不紊地進行，必須將其視為策略軟體的開發。

他稱近幾個月生成式 AI 領域常見「害怕錯過（FOMO）」現象。