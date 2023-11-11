〈紐約匯市〉DXY周線收紅 美元兌日元連五升 創8月以來最佳單周表現

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周表示，若通膨持續高於目標水準，Fed 仍可能再次升息。投資人評估鮑爾發言後，美元兌歐元周五 (10 日) 下跌，兌日元匯價連升五日，創 8 月以來最佳單周表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.10%，至 105.80，周線升逾 0.7%。

鮑爾和其他 Fed 官員周四 (9 日) 表示，仍不確定利率是否高到足以結束與通膨的抗爭。鮑爾稱，商品、服務和勞動力供應的改善，在抑制通膨方面可能為 Fed 帶來助益。

DRW Trading 市場策略師 Lou Brien 表示，市場正在尋找「Fed 已完成升息」的希望，即使從傑克森霍爾央行年會以來，鮑爾就明確表示這將取決於數據。

下周出爐的消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據，將為 Fed 是否可能進一步升息提供線索。

在調查顯示美國 11 月消費者信心指數連續四個月下滑，通膨預期再度上升後，美元指數周五短暫走高，在回吐升幅後轉貶。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨交易員預估 Fed 在 1 月升息的可能性為 22%。然而，一些分析師認為，市場對 Fed 已完成升息行動的態度過於自信，恐將帶來風險。

Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示：「市場持續低估全球通膨的持續性，進而導致他們低估央行進一步收緊貨幣政策的可能性。目前市場定價嚴重傾向 2024 年中期降息，我們認為未來幾周必須重新思考這一點。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五表示，現在就宣布戰勝通膨還太早，她認為 Fed 必須保持就緒狀態，以便在需要的時候升息。

歐元升近 0.2% 至 1.0685 美元，本周貶逾 0.4%。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 稱，若在夠長的時間內將利率維持在當前水平，將有助於讓通膨回到 2% 目標，並強調央行接下來幾季都不會降息。

美元兌日元升 0.12% 至 151.53 日元，為 11 月 1 日以來最高，本周勁揚 1.4%，創下 8 月以來最佳單周表現。歐元兌日元也觸及 15 年高點，達 161.95 日元。市場仍對日本當局的潛在干預保持警惕。

挪威克朗勁揚近 1%，至 11.1054 克朗兌 1 美元。稍早數據顯示挪威 10 月通膨超出市場預期。

自澳洲央行周二 (7 日) 淡化進一步升息可能以來，澳幣一路挫跌，截稿前貶 0.11% 至 0.6358 美元，周線重挫 2.4%。

貝萊德 (BlackRock) 現貨比特幣 ETF 即將獲得批准的消息，繼續帶動加密貨幣飆漲，比特幣漲 2.3% 至 37,360 美元，登上去年 5 月以來最高。

Bloomberg Intelligence 分析師稱，美國證券交易委員會 (SEC) 估於 1 月 10 日前批准現貨比特幣 ETF。

隨著市場信心升高，比特幣過去四周已飆漲近 40%。Blockstone Capital 管理合夥人 Carl Szantyr 表示，現貨比特幣 ETF 將使機構投資人更容易進入加密貨幣領域，可望帶動需求並提振價格。

截至台灣時間周六 (11 日) 約 6:00 價格: