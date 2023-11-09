好萊塢演員工會與製片廠達成初步協議 結束118天罷工

好萊塢演員和製片廠達成了初步勞資協議。演員工會發表聲明表示，「經過一致投票，SAG-AFTRA 電視 / 戲劇委員會批准與 AMPTP 的一項臨時協議，結束為期 118 天的罷工」，並補充說罷工將於周四 (9 日) 凌晨起停止。

聲明指出，暫定協議將於周五 (10 日) 提交工會全國委員會進行「審查和考量」；並補充說，更多細節將在會議後公布。

美國演員工會與電影和電視製片人聯盟之間的談判在上月突然叫停後，最近幾天再度恢復，最終達成一項結束演員罷工的臨時協議。

持續 118 天的演員罷工將於午夜結束，SAG-AFTRA 董事會將於周五召開會議審查最終協議。

由於與迪士尼 (DIS-US)、派拉蒙 (PARA-US)、環球影業 (CMCSA-US) 、Netflix (NFLX-US) 和華納兄弟探索 (WBD-US) 等電影公司的談判破裂，好萊塢演員於 7 月中旬發起停工。

製片廠在周末提出「最後、最好和最終的報價」，高層管理人員明確表示不會做出進一步的讓步。SAG-AFTRA 於周日 (5 日) 和周一 (6 日) 花了很多時間評估這筆交易。

電視和電影表演者希望提高薪資、工作條件、健康和退休金福利，並為未來電視和電影製作中 AI 使用建立護欄。此外，工會還尋求串流媒體服務在收視率方面提高透明度，以便重播付費可以與有線電視公平地進行。

一個多月前，SAG-AFTRA 的姊妹組織美國作家協會與電影公司簽訂了新合同，並結束了罷工。