疫情趨緩 疫苗沒用完 加拿大願付3.5億美元 Novavax飆漲30%

生物科技公司 Novavax (NVAX-US) 周一 (10 日) 股價漲近 30%，係因加拿大當局已同意支付約 3.5 億美元，以解決此前預定交付的 COVID-19 疫苗遭作廢的問題。

此外，在全球需求急劇下降導致大量新冠疫苗未被使用後，雙方將修改預購契約，新修正的契約條款將下修應交付的疫苗劑量，剩餘劑量的發貨時間也已修訂，但契約的原始價值保持不變，並將於今年均分兩期付款。

根據 Novavax 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，該和解協議是基於 Novavax 與加拿大政府於 2021 年 1 月簽訂的新冠疫苗購買協議的修訂協議。

目前尚不清楚 Novavax 的疫苗有多少劑量未使用。根據修訂後的協議，Novavax 將按照修訂後的交付時間表向加拿大供應疫苗，但劑量下降。

但根據協議，若 Novavax 未能在 2024 年 12 月 31 日之前獲得加拿大政府生物製造設施生產疫苗的監管批准，加拿大可以終止契約。

Novavax 周一上漲 2.13 美元或 29.46%，收每股 9.36 美元，盤後續漲，但因投資人年初對這家現金短缺的公司能否持續經營有所疑慮，該股今年迄今仍有近 9% 跌幅。