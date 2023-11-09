保瑞Q3續賺逾半股本 前三季每股賺24.63元

保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公布財報，第三季稅後純益 7.33 億元，季增 5.94%、年增 28.88%，每股純益 7.28 元；前三季純益較去年倍增至 24.65 億元，每股純益 24.63 元。公司表示，由於今年配發每股 3 元股票股利使股本增加，若排除此因素，每股純益達 31.98 元。

保瑞也公告 10 月營收 11.24 億元，月增 10.57%、年減 42.82%；前 10 月營收 121.19 億元，年增 69.54%。

保瑞第三季營收 30.75 億元，季減 2.01%、年增 12.89%；毛利率 53.46%，季減 1.48 個百分點、年增 20.35 個百分點；營益率 39.64%，季減 3.27 個百分點、年增 6.53 個百分點。

前三季營收 109.94 億元，年增 111.59%；毛利率 48.16%，年增 13.14 個百分點；營益率 37.41%，年增 13.08 個百分點；稅後純益 24.65 億元，年增 149.43%，每股純益 24.63 元。

保瑞表示，旗下安成藥今年 4 月起不再代理銷售低毛利的癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg，使今年第三季整體營收僅比去年同期成長約 3.5 億元；不過反而提升整體毛利率，推升前三季合併毛利率為 48%，較今年上半年增加 2 個百分點，持續往目標高標邁進。

另外，安成藥的胃食道逆流用藥 Dexlansoprazole DR Capsule 價量穩定，持續穩坐市佔領先的地位；今年 8 月透過併購新增 6 款品牌藥，其中治療憂鬱症用藥 Forfivo XL 提前 9 月中開賣，其他產品預計第四季起陸續在美國開賣。

CDMO 業務方面，保瑞表示，除了上半年新增 12 個產品及 7 個國際客戶，第三季再增加 11 個產品項目，包含 2 個大分子開發專案及 1 個眼藥代工專案；旗下加拿大廠區也在第二季增加 1 個代工品項量產上市，既有客戶也持續拉貨；此外，安成藥業旗下產品轉至竹南廠區生產、台南廠也有新產品訂單交貨，都持續為保瑞的營運加溫。