保瑞集團與晨暉完成換股 本月起納入合併報表

保瑞 (6472-TW) 旗下保瑞聯邦 (保聯) 與晨暉 (1271-TW) 股份轉換案今 (1) 日正式生效；保瑞旗下保聯將成晨暉 100% 子公司，並取得晨暉 36% 股權成為最大單一股東，同時即日起納入合併營收。

另外，晨暉預計 12 月 6 日召開第二次股東臨時會改選董事，雙方協議由保瑞集團推派 2 席董事與 2 席獨立董事、晨暉推派 2 席董事與 1 席獨立董事組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任晨暉新任董事長。

保瑞集團入主晨暉後，將整合業務資源搶攻保健品市場。盛保熙表示，晨暉自成立以來，即專注於研發高品質、高門檻的紅麴及益生菌原料製造及其相關應用，根據市調公司尼爾森數據顯示，晨暉旗下紅麴產品與益生菌產品在台灣保健營養品市場佔有率皆為領先。

根據市調機構 GII 研究數據顯示，2022-2030 年全球保健食品市場年複合增長率約 5.87%，將達到 9500 億美元以上。保瑞看好，未來將透過現有資源與優勢，聯手晨暉打世界盃，將產品銷往全球。

保瑞集團目前以全球代工 CDMO 業務與全球銷售業務為兩大成長主軸，除了在全球共有七個可提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的 CDMO 廠，產能為台灣最大外，同時也是亞洲少數擁有完整生產鏈的國際化製藥廠，並具有國際化的產品行銷優勢。