成大敏求智慧運算學院啟用 探索跨域創新AI發展

成功大學「成功創新中心─旺宏館」今 (9) 日正式啟用，其中成大敏求智慧運算學院率先進駐 4 樓，未來將以此為基地持續耕耘跨域創新 AI 發展，探究未來世代議題。

成功創新中心─旺宏館由成大傑出校友旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求董事長於 2019 年 8 月捐贈成大興建，捐贈金額達 4.2 億元，也是成大創校以來單次最大捐贈金額，於 2020 年 6 月動工，2023 年 1 月揭牌。

旺宏館動工時，吳敏求再宣布旺宏將另捐贈 10 億元，以每年 1 億、連續 10 年的方式，支持成功大學創設及運作「敏求智慧運算學院 (Miin Wu School of Computing)」，期待打造世界級研究發展中心，培育具 AI 跨領域創新能力的優質人才。

成功創新中心─旺宏館座落在勝利校區歷史建築 K 館後方，是一座提供研發的創新教育空間，由成大傑出校友、九典聯合建築張清華建築師操刀，希望創造出「讓成大師生走過就想進來」的感覺。

旺宏館 1 樓是國際會議廳與展示空間，以劇場型態設計，可容納近 360 座位，2、3 樓為小型研究室與開放討論空間，空間大小可彈性運用，4 樓為敏求智慧運算學院院本部。

除敏求智慧運算學院進駐之外，旺宏館更聚焦永續、跨領、創新及國際鏈結等核心價值，透過全新的場域，建立校級永續跨域教學課程，提供師生授課、討論與分享成果之用，並進一步以此為核心，關注在地議題、回應國際趨勢，成為驅動成大人在面對未來挑戰之際，提出前瞻問題與堅實方案的人才培育基地。

