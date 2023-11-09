健鼎Q3賺贏上半年獲利創新高 前三季每股純益8.07元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 受惠產能利用率提升，及匯率、產品組合有利挹注下，第三季稅後純益提升到 21.39 億元，創新高，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元；前三季稅後純益 42.41 億元，每股純益 8.07 元，也超越欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW)。

健鼎對東南亞的投資也積極動起來，今天董事會並決議對越南增加投資 9000 萬美元，除增資原購併的同奈省邊和廠 3000 萬美元擴充設備外，並新投資 6000 萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地 5.45 萬坪設立健鼎 (周德) 子公司，將在 2024 年動工興建新廠。

健鼎第三季營收 162.39 億元，毛利率 22.12%，季增 5.07 個百分點，年增 3.92 個百分點，稅後純益 21.39 億元，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元。主要受惠汽車板、伺服器板及記憶體模組板出貨成長。

健鼎前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。

健鼎 10 月營收爲 50.45 億元，月減 9.25%，年增 6.24%，前 10 月累計營收 489.55 億元，年減 12.38%。法人估，健鼎第四季營收將較第三季衰退 3-5%。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。