健鼎汽車板出貨占比連兩季居冠 下半年仍獲看好

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (2023) 年第二季營運低盪，包括營收及獲利都較第一季衰退，但依出貨產品計，車用板比重仍占各應用別 27.3%，金額達 36.7 億元。健鼎看好下半年記憶體模組、伺服器、汽車等應用的出貨。

健鼎 20023 年第二季車用板營收達 36.7 億元，季減 12.87%，年增 13%。第二季應用別占比居第二的爲記憶體模組板出貨占營收 19.5%，第三位則是網通及伺服器板占比 18.8%。健鼎今年來汽車板出貨比重已連兩季居各類應用之冠。

健鼎財報顯示，第二季財報營收 134.43 億元，為 3 年來新低；毛利率 17.05%，季增 1.75 個百分點，年減 0.63 個百分點，第二季稅後純益 9.69 億元，季減 15.26%，年減 33.95%，每股純益 1.84 元

健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。

在台灣上市櫃的 PCB 廠，包括健鼎、敬鵬 (2355-TW)、高技 (5439-TW)、定穎 (3715-TW) 都是重要汽車板供應商。