健鼎上半年EPS遜於欣興 看好Q3營運回升

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (2023) 年第二季營運低盪，包括營收及獲利都較第一季衰退，第二季稅後純益 9.69 億元，季減 15.26%，年減 33.95%，每股純益 1.84 元，上半年每股純益爲 4.02 元，健鼎看好憶體模組、伺服器、汽車等應用，預估第三季營收季增長 10-15%。

健鼎的 2023 年上半年每股純益 4.02 元，在已公布財報的 PCB 廠中，僅落後於欣興 (3037-TW) 的 4.27 元。

健鼎的 2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，健鼎今 (8) 日公布財報，第二季營收 134.43 億元，毛利率 17.05%，季增 1.75 個百分點，年減 0.63 個百分點，第二季稅後純益 9.69 億元，季減 15.26%，年減 33.95%，每股純益 1.84 元

健鼎的 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。

健鼎持續去化庫存，截至 2023 年第二季底止，存貨由去今年第一季底的 97.26 億元降到 82 億元，減少 15.26 億元，去年第二季底的存貨爲 134 億元；第二季貨周轉天數由第一季的 78 天降到 72 天。健鼎截至第二季底止的手中淨現金增至 149 億元，相較去年第二季爲 65 億元，今年第一季爲 128 億元。

健鼎 2023 年的上半年資本支出 21 億元，主要在去高階 HDI 產能製程瓶頸，預估全年資本支出 40 億元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。