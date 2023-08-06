PCB大廠健鼎除搶先取得現有越南生產據點還要進一步擴張

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 跨向東南亞，走出與眾不同的步伐，在以象徵性的 1 美元價格購併越南同奈省日系 PCB 廠，並已完成股權移轉後，目前已經在進行改善製程；同時，健鼎在越南的投資心態趨於積極，已展開覓地規劃增設大型廠區。

健鼎今年已完成以 1 美元購併位於越南同奈省邊和工業區日系 PCB 廠案，並由大陸無錫廠副總經理呂正明出任負責人，預計再投資 1-2 億元改善製程，屆時可投入包括伺服器板等多層板產品的生產。

健鼎此次以購併方式取得南越既有日系 PCB 廠股權，並立即取得現有產能，主要在於回應客戶端在兩岸之外要求建立多元產能的需求，唯購併南越日系 PCB 廠的現有產能並不大，員工約 1000 人，主要是生產低階汽車板及消費性電子用板，健鼎接手後，預估最多每月營收貢獻在 1-2 億元；但在不同於兩岸文化背景的越南市場，不排除新購入手的新廠爲人員、技術、生產的種子廠，在客戶的穩定持續需求下，健鼎並已展開進一步擴張案，將再覓地增設大型廠區的規劃。

健鼎生產 PCB 的月產能超過 1000 萬呎，應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃，越南則爲健鼎因應客戶端跨出兩岸。

在健鼎之外，已知選擇越南進行投資設廠的全製程 PCB 廠還有全球最大的光電板廠志超 (8213-TW)，志超選擇北越河南省投資 1000 萬美元建廠，預計今年完成建廠，規劃生產包括 NB 板及光電板，2024 年開出新產能。這也是志超在台灣桃園、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧之外的新投資。

近期台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW) 、聯茂 (6213-TW) 及滬士電相繼敲定赴泰國投資建廠案，欣興 (3037-TW) 華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW) 及台燿 (6274-TW) 等 PCB 大廠也紛紛提出赴東南投資新規劃，都鎖定在泰國新建廠，但健鼎則是走不一樣的路，除搶先併越南同奈省日系 PCB 廠取得產能之後，並將以此爲據點，尋求進一步擴張。