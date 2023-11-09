埃克森美孚取代特斯拉 成為被做空最多的大型股

根據 HazelTree 的報告，老牌能源巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 已經取代特斯拉 (TSLA-US)，成為標普 500 指數中被做空最多的大型股。

上個月之前，特斯拉已連續 4 個月成為被做空最多的股票。

當投資者做空股票時，他們押注這家公司的股價將會下跌，因此他們借來股票，並將這些借來的股票賣給願意支付市場價格的買家。當股價下跌時，做空者再以更少的錢買回股票，賺進差價。

HazelTree 用從 1 分到 99 分的「擁擠得分」(Crowdedness Score)，對做空進行排名，最高級別代表某檔股票被 HazelTree 追蹤的基金做空的比例最高。這家公司收集了 12000 檔全球股票和 700 多支基金的數據。

在大型股中，埃克森美孚和特斯拉分別以 99 分和 97 分領先，第三至十位依序為蘋果 (94)、Charter Communications(91)、博通 (91)、Rivian(86)、US Bank Corp (83)、SNAP(83)、福特 (78) 和 AirBnB(78)。

中型股中，被做空最多的三家公司包括 SOFI Technologies (99)、美國航空 (American Airlines) (92) 和電動車製造商 Lucid (92)。

空方擁擠度報告透過三個不同的指標追蹤做空活動：

Hazeltree 擁擠度評分：此評分代表 Hazeltree 所定義類別中被最高比例基金做空的證券。這些證券的評等範圍為 1-99，其中 99 代表基金做空比例最高的證券。

機構供應利用率：此數字代表機構投資者借出的特定證券供應量的百分比。機構供給利用率是衡量證券在供需動態方面有多「熱」的指標。證券的可用性可能被 100% 利用率，因此很難建立新的空頭部位。

Hazeltree 社區借款費用：此數字是 Hazeltree 社群中的資金為借入證券而支付的平均加權費用。此費用以年化成本表示，以證券價格的百分比計算。

根據機構供應利用率，Rivian 為 37%，遠高於埃克森美孚的 3.13% 和特斯拉的 2.67%。

今年以來，埃克森美孚的股價下跌了約 6%，而特斯拉股價上漲了 76%，但由於電動汽車需求的不確定性和激烈的競爭，特斯拉正在應對不利因素，這導致其汽車在 2023 年降價。