美監管機構提案 要求對科技巨頭支付、電子錢包服務進行監管

美國消費者金融保護局 (CFPB) 周二 (7 日) 表示，科技巨頭的數位支付和電子錢包服務，在業務規模和範疇上可和銀行業互相比擬，應對其進行合理監管，以確保消費者獲得相同保障。

CFPB 的提案將使 Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、PayPal(PYPL-US) 和 Block 旗下 CashApp 等公司面臨類似於銀行的監管措施，涵蓋隱私保護、管理人行為以及法令遵循等範疇。

CFPB 官員表示，若最終敲定提案，內容將涵蓋約 17 家公司，這些公司每年經手的支付款項超過 130 億美元。該機構未透露除了 GooglePay、ApplePay、PayPal 和 CashApp 以外的支付平台名稱。

針對上述報導，PayPal 和 CashApp 未立即回應置評請求，Google 拒絕發表評論。

CFPB 局長 Rohit Chopra 於聲明表示，科技業已將業務拓展至金融服務，一般來說，這是由受到嚴格監管的銀行業所提供的，新的提案將確保大型科技公司和其他非銀行支付公司受到合理監督。

Chopra 上月發表演說時表示，CFPB 研究發現科技巨頭大量收集消費者的支付數據，但較少的限制、缺乏透明度加上企業政策混亂，使美國消費者面臨類似於中國的監控風險。

CFPB 的提案也適用於每年處理超過 500 萬筆交易的公司。該機構指出，這項規範將確保科技業與傳統金融業者受到同等的監督，從而促進市場競爭。

上述提案還需經過後續的通知和評論程序，預估這些程序將於 2024 年初結束。